Порошенко готов говорить с Оппоблоком о 17-м члене ЦИК

Президент заявил, что собирается проконсультироваться с фракцией, чтобы скорее дать ЦИК возможность начать полноценную работу

Президент Петр Порошенко побывал на заседании Центральной избирательной комиссии, где призвал обновленный коллектив ЦИК противодействовать вмешательству страны-агрессора России в выборы 2019 года. Трансляция с мероприятия велась в Facebook главы государства.

По словам президента, есть данные о планах Кремля вмешаться в избирательную кампанию 2019 года "посредством системы дезинформации, фальсификации и кибератак".

"Рассчитываю на эффективную работу и ЦИК, и спецслужб для противодействия российскому вмешательству и обеспечению свободного волеизъявления украинцев", - добавил он.

Порошенко также заявил о готовности к консультациям с фракцией, которая пока не предложила кандидатуру в ЦИК. Такой партией является Оппозиционный блок.

Срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК закончился еще 1 июня 2014 года, еще одного - 3 февраля 2017-года. 18 сентября Рада приняла решение добавить в будущий состав ЦИК еще двух членов: там будет 17 сотрудников. Главой ЦИК стала Татьяна Слипачук, ее замами - Олег Конопольский и Евгения Радченко, а секретарем - Наталья Бернацкая.

Сейчас в комиссию входят: Слипачук, Конопольский, Радченко, Бернацкуя, Алла Басалаева, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова, а также избранные раньше Екатерина Махницкая и Олег Диденко.

Выборы-2019 в Украине состоятся в марте (президентские) и в октябре (парламентские).