Порошенко готов помочь Зеленскому с визитами в Европу

Петр Порошенко заявил, что готов помочь президенту Владимиру Зеленскому и сделать его визиты в другие страны успешными.

По словам политика, он знает, как сделать так, чтобы визиты Зеленского в Париж и Берлин прошли очень хорошо и о нем остались только хорошие впечатления.

Также, Порошенко назвал первые три месяца президента "медовым периодом", во время которого новый глава страны знакомится с зарубежными политиками и устанавливает с ними отношения. После этого наладить взаимоотношения уже труднее, считает он.

"Все, что я смогу сделать, я сделаю", - сказал Порошенко.

Владимир Зеленский посетит Париж в понедельник, 17 июня, после он отравится в Берлин.