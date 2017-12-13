Порошенко и Дуда обсудили идею миротворцев на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко благодарит Польшу за активное участие в СММ ОБСЕ.

Об этом он сказал во время совместной с Президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Харькове, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я поблагодарил господина Президента за активное участие Польши в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая позволяет на сегодняшний день обеспечивать прозрачную и объективную информацию для всего мира по событиям, в том числе, на оккупированной территории. Миссия Польши является одной из наибольших, мы чрезвычайно ценим вклад поляков в обеспечение мира на Востоке", - сказал Порошенко. Читайте также: Стратегическое партнерство с Польшей остается неизменным приоритетом - Порошенко

Он также сообщил, что обсудил с Дудой координацию действий относительно поддержки общих инициатив ввода миротворцев - "настоящих миротворцев, а не охранников наблюдателей СММ ОБСЕ, которые должны работать на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а не лишь вдоль линии столкновения".