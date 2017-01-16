Порошенко и глава ОБСЕ обсудили вопрос размещения вооруженной полицейской миссии на Донбассе

Порошенко призвал главу ОБСЕ реагировать на нарушения Москвой прав украинцев на оккупированных территориях

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцом, в ходе которой Порошенко поднял вопрос размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В частности, в ходе встречи Порошенко выразил уверенность, что Австрия во время председательства в ОБСЕ будет исходить из позиций необходимости восстановления уважения к верховенству права, учитывая то, что "Россия грубо нарушает обязательства" в рамках ОБСЕ.

"Должны каждый день давать четко понять России, что ей не избежать ответственности за вопиющее пренебрежение нормами и принципами международного права, а ее надежды на ослабление санкционного давления - напрасны", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства также поприветствовал намерение ОБСЕ усилить технические возможности мониторинговой миссии на Донбассе и добавил, что для урегулирования ситуации на Востоке Украины необходимо применение всего потенциала ОБСЕ.

"В этом контексте ключевое значение имеет продолжение начатого немецким председательством работы над вопросом размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в регионе", - говорится в сообщении.

Также Порошенко призвал Курца реагировать всеми возможными средствами на нарушения Москвой прав украинцев на оккупированных территориях, а также содействовать освобождению политзаключенных, незаконно удерживаемых Россией, и заложников на Донбассе.