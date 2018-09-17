Порошенко и Госсекретарь Британии обсудили ужесточение санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко и Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обсудили усиление санкций против России из- за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

"Речь шла о перспективах усиления санкционного режима против Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химической атаки в Солсбери", - говорится в сообщении.

Стороны положительно отметили интенсивность украинского-британского диалога в сфере безопасности и обороны. Президент приветствовал решение Госсекретаря по вопросам обороны Великобритании посетить линию столкновения на Донбассе.

"Отдельное внимание было уделено усилению сотрудничества между Украиной и Великобританией в рамках НАТО и ООН, а также двустороннему сотрудничеству в сфере противодействия киберугрозам", - добавили в администрации украинского президента.

Ранее МВД Великобритании сообщало, что не собирается вводить санкции против России по делу Скрипаля до тех пор, пока не будет завершен выход страны из Евросоюза.

Напомним, что экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Позже премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в России.