Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем флага

В Украине отмечают День флага

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем флага.

По словам главы государства, украинский флаг - это символ несокрушимости духа украинского народа и воли к победе.

"Верю, что крупнейшие наши победы во имя Украины еще впереди. И сине-желтый флаг поднят над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем!" - добавил он.

Присоединился к поздравлениям и премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Под этим знаменем украинцы утверждали стремление к независимости и соборности. Он символизирует красоту нашей природы, трудолюбие и свободолюбие народа", - написал глава Камина.

Он подчеркнул, что под сине-желтым флагом украинские воины "защищают страну от агрессора".

"Пусть он и дальше объединяет украинцев от востока до запада и от севера до юга", - резюмировал Гройсман.

В среду, 23 августа, в Украине отмечают День флага. В четверг, 24 августа, по всей страны пройдут мероприятия по случаю 26-й годовщины Дня Независимости. На Крещатике в Киеве пройдет военный парад.