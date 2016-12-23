Порошенко и Гройсман пришли на новогодний корпоратив БПП

Партия БПП "Солидарность" отпраздновала новогодний корпоратив, который посетили президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и многие политики
Празднование прошло в киевском в спорт-клубе "5 элемент" вчера вечером, информирует "ДС" со ссылкой на Украинскую правду.
Кроме народных депутатов, на празднике присутствовали все министры, которые были делегированы в правительство фракцией БПП, включая главу Кабмина Владимира Гройсмана.
Также там присутствовали генпрокурор Юрий Луценко и мэр Киева Виталий Кличко.
По словам источников, на празднике выступали этноартисты, также пела народный депутат, кума президента Оксана Билозир.
В завершение празднования выступил президент Петр Порошенко. "Было очень хорошее патриотически-итоговое выступление президента", - рассказал один из депутатов.
"Это трудно назвать даже корпоративной вечеринкой. Мотивационная встреча членов команды", - добавил другой депутат.