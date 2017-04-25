Порошенко и Лукашенко посетят ЧАЭС и проведут переговоры в Беларуси

В среду, 26 апреля, президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает "ДС".

Как отмечается, президенты примут участие в мероприятиях по случаю 31-й годовщины аварии на ЧАЭС: совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС.

Также сообщается, что Порошенко и Лукашенко проведут переговоры на территории Белоруссии. Начало мероприятий запланировано на 11:00.

Как отметили в пресс-службе белорусского лидера, основное внимание во время встречи на территории Украины будет уделено проводимым работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что затрагивает интересы жителей обеих стран.

Также планируется, что президенты ознакомятся со строительством нового безопасного защитного сооружения ЧАЭС и хранением отработанного ядерного топлива.

На территории Беларуси главы государств обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, а также вопросы политического взаимодействия, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Напомним, 23 марта Порошенко и Лукашенко провели телефонный разговор и договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях. Тогда же была анонсирована встреча глав государств в апреле.