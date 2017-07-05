Порошенко и Меркель заявили о необходимости продолжения активных контактов в "нормандском формате"

Меркель также поблагодарила президента Украины за участие в европейской церемонии прощания с бывшим канцлером Гельмутом Колем в Страсбурге.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого собеседники подчеркнули необходимость продолжения активных контактов в "нормандском формате".

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель подчеркнули необходимость продолжения активных контактов в нормандской формате с целью возвращения России в логику выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Меркель также поблагодарила президента Украины за участие в европейской церемонии прощания с бывшим канцлером Гельмутом Колем в Страсбурге.