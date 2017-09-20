Порошенко и Пенс покинули зал заседаний ООН перед выступлением Лаврова

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс покинули зал министерского заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением главы российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает 112.Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Пенс и Порошенко выступили на заседании, затем президент Украины покинул зал. Пенс вышел спустя несколько минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская делегация присутствовала на выступлении Порошенко, однако Лаврова в это время в зале не было.

"Во время своего выступления глава российского МИД заявил о возможности взаимодействия между ЕС и ОБСЕ в рамках российской инициативы по размещению в Донбассе миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он также заявил, что Россия поддерживает дискуссию по реформированию миротворческих миссий ООН с учетом современных реалий. При этом он призвал с осторожностью относиться к усилению мандата миротворцев и подчеркнул, что они могут применять силу только для самообороны и защиты мандата", - отмечают в "РИА Новости".