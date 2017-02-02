Порошенко и Радев договорились о координации действий для активизации евроинтеграции Украины и усиления сотрудничества с НАТО

Президент Украины Петр Порошенко и президент Болгарии Румен Радев в телефонной беседе обсудили ситуацию на Донбассе, в частности в Авдеевке, а также договорились о дальнейшей координации действий двух стран для активизации европейской интеграции Украины и усиления сотрудничества с НАТО.

"Петр Порошенко проинформировал об эскалации на Донбассе, вызванной постоянными обстрелами Авдеевки со стороны российских боевиков. Румен Радев выразил поддержку Украине и согласился с важностью немедленного прекращения огня для восстановления инфраструктуры в Авдеевке", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам беседы.

Президент Украины отметил последовательную поддержку, которую Болгария предоставляет в вопросе защиты территориальной целостности и противодействия российской агрессии. Он выразил надежду, что новый президент Болгарии продолжит эту политику, в частности в контексте сохранения санкций ЕС в отношении России до полного восстановления суверенитета Украины в ее международно признанных границах.

Стороны достигли договоренности о дальнейшей координации действий двух стран с целью активизации процесса европейской интеграции Украины и усиления сотрудничества с НАТО.

Кроме того, президенты обсудили отдельные актуальные вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и укрепления сотрудничества в сфере энергетической безопасности, рассмотрели возможности проведения следующего заседания совместной украинско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Собеседники также обсудили вопросы дальнейшей реализации проекта реконструкции автодороги Одесса - Болград - Рени до Болгарии.

П.Порошенко пригласил Р.Радева осуществить официальный визит в Украину в удобное для него время, приглашение было принято.