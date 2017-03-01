Порошенко и Штайнмайер обсудили обострение ситуации в Авдеевке

Президенты Украины и Германии в телефонном разговоре уделили особое внимание обострению гуманитарной ситуации в районе Авдеевки

Президент Петр Порошенко и новоизбранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе телефонного разговора в среду, 1 марта, детально обсудили новую эскалацию российской агрессии в Донбассе. Об этом сообщает пресс- служба главы украинского государства.

Особое внимание собеседники уделили обострению гуманитарной ситуации в районе Авдеевки, где боевики гибридной армии РФ продолжают обстреливать гражданские объекты и, в частности, блокируют доступ к фильтровальной станции, что ставит под угрозу водоснабжение целого региона.

Также Порошенко выразил ожидание, что в марте будет продлено действие так называемого крымского пакета санкций в отношении России.

Кроме того, стороны приветствовали достигнутый Советом Евросоюза, Еврокомиссией и Европарламентом прогресс касательно безвизового режима для украинцев и выразили надежду, что этот вопрос будет формализован уже в ближайшее время.

Порошенко также поздравил Штайнмайера с уверенной победой на президентских выборах и пригласил его посетить Украину с визитом.

"За время пребывания на посту министра иностранных дел ФРГ Вы стали настоящим другом Украины. Это надежная основа для дальнейшего развития дружбы между нашими народами уже в Вашем новом, президентском качестве", - подчеркнул глава государства.

При этом Порошенко отметил ведущую роль, которую Германия и ее политическое руководство играют в процессе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

22 февраля 2017 года министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль призвал Украину и РФ выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.