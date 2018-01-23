Порошенко и Столтенберг обсудили взаимодействие с НАТО

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время разговора стороны, в частности, обсудили взаимодействие Украины с НАТО, передает пресс-служба главы государства.

"Глава государства проинформировал Генерального секретаря о ситуации на Донбассе и продолжающиеся нарушения огня со стороны российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Также Порошенко подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

"В этой связи было отмечено недавнее одобрение Советом национальной безопасности и обороны Украины проекта Закона Украины о национальной безопасности", - сообщает пре-служба.

Отмечается, что Порошенко также выразил благодарность НАТО за последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и важную практическую помощь в противодействии российской агрессии. Кроме того, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках Комиссии Украина - НАТО.

Напомним, ранее главы генеральных штабов 29 стран-членов НАТО отметили положительную динамику реформ сфер безопасности и обороны в Украине, тесно связанные с восстановлением украинской территориальной целостности.