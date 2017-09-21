Порошенко и Трамп обсудили экономическое сотрудничество и развитие сферы безопасности

Президент Украины Петр Порошенко и глава Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп обсудили экономическое сотрудничество и развитие сферы безопасности.

Об этом сообщает портал РБК-Украина.

"Вместе с Дональдом Трампом отметили, что США и Украина укрепили экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности со времени нашей последней встречи", - сообщается в Twitterукраинского президента.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко на встрече с главой Белого Дома заявил, что надеется на поддержку США, в том числе и в вопросе введения миротворцев ООН на Донбасс.

Порошенко поблагодарил американского коллегу за встречу, отметив важность поддержки со стороны США в "трудное для Украины время".

"Мы благодарим за встречу, мы ожидаем, что получим от США поддержку в такое трудное для Украины время. Надеемся на поддержку относительно миротворческой миссии, по экономическим реформам", - заявил глава государства.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко 20 сентября выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН.