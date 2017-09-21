Порошенко и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп в четверг проводят встречу в Нью-Йорке.

"Мы очень надеемся, что получим от Соединенных Штатов Америки поддержку в такое сложное для Украины время", - сказал Порошенко в начале встречи с американским лидером.

Он отметил, что Украина надеется на поддержку в вопросе размещения миротворческой миссии, а также в экономических реформах.

"Я действительно верю в нашу кооперацию в секторе безопасности и обороны... и в сотрудничество по экономическим вопросам", - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь Трамп подтвердил, что американское правительство поддерживает Украину, хотя страна переживает нелегкое время. Он также рассказал о последствиях ураганов, которые обрушились на несколько штатов.

"Это были самые страшные штормы за последние годы. Но все уже начинают приходить в себя, на местах работают очень хорошие, слаженные команды", - отметил Трамп.

Кроме того, в Твиттер глава Украинского государства написал: "Вместе с Д.Трампом отметили, что США и Украина укрепили экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности со времени нашей последней встречи".

Журналисты попытались задать вопросы двум президентам, однако им не позволили это сделать.

Напомним, что предыдущая встреча президента Украины Петра Порошенко с главой Белого дома Дональдом Трампом состоялась 20 июня в Вашингтоне, во время которой украинский президент также встретился с вице-президентом США Майком Пенсом, советником Трампа Гербертом Макмастером, а также госсекретарем Рексом Тиллерсоном и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Во время визита в США Порошенко сообщил о предстоящих визитах представителей администрации Трампа в Киев для подписания соглашений о сотрудничестве в оборонной, экономической и энергетической сферах.

Как сообщают источники ZN.UA в окружении президента, формат встречи с Трампом не позволил Порошенко реализовать все поставленные им задачи. В то же время, переговоры украинского президента с представителями администрации президента США оказались более плодотворными.