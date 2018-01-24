Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе: подробности встречи

Президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США Куртом Волкером и обсудил с ним ситуацию на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины и Специальный посланник Президента США по Украине обсудили активизацию международных усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули, что Россия должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и согласиться на размещение миротворческой миссии на оккупированных территориях, включая неконтролируемый участок государственной границы Украины.

Стороны выразили серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений по безопасности Минских договоренностей. Отмечалось, что абсолютными приоритетами являются консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывода из Украины российских оккупационных войск.

Среди прочего Порошенко и Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса.

Кроме того, было привлечено внимание к принятию Закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Порошенко и Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса.

Было привлечено внимание к принятию Закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны отметили приоритетность мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации в Донбассе, - добавили в пресс-службе.

В этой связи стоит отметить, что ОБСЕ видит предпосылки для новой эскалации на Донбассе

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