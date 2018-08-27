Порошенко хочет, чтобы страны ЕС стали патронами городов Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу украинским дипломатам привлекать средства стран ЕС для восстановления конкретных населенных пунктов на Донбассе.

Об этом он заявил в выступлении на открытии нового газопровод в Авдеевке, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас другая Украина и ее абсолютно другое место в мире, и именно поэтому украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами - мобилизацией средств мира по восстановлению инфраструктуры Донбасса... Мы будем делать так, чтобы каждая страна Европейского союза взяла на себя ответственность за восстановление конкретного населенного пункта на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях", - сказал Порошенко.

Позже на встрече с руководителями заграничных дипломатических представительств Украины и военнослужащими ВСУ глава государства объяснил, что речь идет о программе установления своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса.

"Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, Греция - за Мариуполь, пусть Великобритания - за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку... Это будет хорошим символом, ибо если люди будут инвестировать в восстановление нормальной жизни на Донбассе, они будут понимать тот уровень проблем, который сегодня касается нас", - отметил Президент.

Он выразил убеждение, что мы должны "срочно активизировать эту работу".