Порошенко хочет привлечь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее

Президент Украины Петр Порошенко дал распоряжение министерству иностранных дел, Минобороны и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования складов боеприпасов в Балаклиии на Харьковщине, где продолжаются пожары.

Об этом глава государства написал в Твиттере.

Как заявлял ранее премьер-министр Владимир Гройсман, ситуация с пожаром и взрывами на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области может длиться от трех до семи дней. Вечером 23 марта в Минобороны сообщили о постепенном снижении интенсивности пожара.

Ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет, но осколочное ранение в висок получила женщина, которую госпитализировали.

СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, среди версий возникновения пожара на складе рассматривают и служебную халатность. По его словам, по словам свидетелей, перед пожаром на складе было слышно гудение беспилотника, а затем начались взрывы.

Из близлежащих населенных пунктов эвакуируют людей. Власти сообщили о почти 20 тысячах эвакуированных.