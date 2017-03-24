Порошенко хочет реформировать СБУ по стандартам НАТО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит концепцию реформирования СБУ с использованием стандартов НАТО, сообщил президент Украины Петр Порошенко в центре спецопераций в Киевской области на торжествах в честь 25-й годовщины со дня создания СБУ.

"Отдельные функции СБУ, несвойственные классической спецслужбе, будут постепенно переданы другим правоохранительным органам. В частности, расследование отдельных служебных преступлений и преступлений, совершенных преступными организациями, перейдут в компетенцию Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Национальной полиции", - сказал президент.

Порошенко отметил, что СБУ останется главным контрразведывательным ведомством Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года "О Государственной программе развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года".

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в референдуме по вопросу вступления в НАТО приняли бы участие 62% украинцев и 72% из них проголосовали бы за присоединение к альянсу.