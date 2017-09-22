Порошенко: Кибератаки - элемент гибридной войны РФ против мира

Президент Петр Порошенко заявил, что кибератаки по всему миру стали одним из ключевых элементов "гибридной войны" со стороны России. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, комментируя информацию от основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России в выборах президента США, сообщает пресс-служба АП.

"Это является ключевым элементом российской гибридной войны против всего мира", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что Россия пыталась осуществлять кибератаки против Украины и вмешиваться в ее политический процесс.

"Мы, как представители свободного мира, защищая свободу и демократию, должны быть готовы к подобным российским атакам. Мы должны создать эффективные механизмы, включая и предложенный Марком Цукербергом, для того, чтобы защититься от попыток России, которая использует демократические процедуры, чтобы атаковать свободные демократические страны", - подчеркнул президент.

Порошенко также предупредил об опасности со стороны РФ, учитывая ее непредсказуемую и агрессивную политику.

Ранее Цукерберг заявил, что компания Facebook обнаружила доказательства распространения Россией политических рекламных объявлений в соцсети для манипуляций общественным сознанием во время президентской гонки в США.