Порошенко: Конфискованные деньги Януковича пойдут на армию и соцзащиту

Президент Петр Порошенко заявил, что конфискованные деньги Януковича будут направлены на усиление боеспособности украинской армии и социальную защиту.

Об этом Глава государства заявил во время церемонии передачи пограничникам современных, высокоэффективных средств военной радиосвязи, которые предоставило Украине правительство США, сообщает Укринформ.

"Сегодня вступило в силу решение суда о том, что 1 млрд 400 млн долларов, которые принадлежали бывшему президенту и его клике... Эти деньги были украдены у народа Украины, вытянуты из кармана каждого украинца. И сегодня нашими совместными усилиями, благодаря следователям ГПУ, мы эту справедливость восстановили и вернули средства в Госбюджет. Сегодня была нажата кнопка и средства из заблокированных счетов были перечислены на счет Госказначейства. Я обратился к правительству и парламенту, чтобы Верховная Рада внесла соответствующие изменения в Госбюджет. Первым приоритетом использования этих денег будет восстановление боеспособности украинского войска, ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и Нацполиции", - подчеркнул Президент.

Кроме этого, по его словам, эти средства должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейних радаров, дронов. Они также должны быть направлены на строительство общежитий для контрактников и военных гостиниц для офицеров на территории каждой бригады.

"Это будет новый подход к защите украинских военнослужащих", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что часть конфискованных средств должна быть направлена на строительство реабилитационного центра для воинов АТО.