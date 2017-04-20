Порошенко: Конфликт на Донбассе не заморожен. Это горячая российская агрессия

Президент Украины Петр Порошенко назвал горячей войной вооруженный конфликт на Донбассе. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, сообщает пресс-служба президента.

"Некоторые пытаются называть это замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. Это - горячая российская агрессия против моей страны", - подчеркнул он.

Глава государства сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных, 420 получили ранения. По его словам, на оккупированных украинских территориях находится более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня.

"Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия", - добавил Порошенко.

Президент уверен, что давление на Кремль в виде санкций необходимо продолжать.

"Санкции - механизм, чтобы держать Путина (президента РФ Владимира Путина. - "ГОРДОН") за столом переговоров. Путин платит высокую цену за санкции", - заявил Порошенко.

По его словам, Россия ведет "гибридную войну" против других стран, используя кибератаки, финансируя популистов и антиправительственные движения.

"Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию. Она стремится к разъединению, провоцированию конфликтов. Рад, что эти планы РФ не очень эффективны", - заключил глава государства.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.