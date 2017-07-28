Порошенко: Конкурс в Верховный Суд - это только начало обновления судебной системы

Президент Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю завершения конкурса по формированию нового Верховного Суда.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Только что завершился уникальный конкурс по формированию нового Верховного Суда Украины. В нем было очень много вещей, которые можно описать словом "впервые"... Впервые в истории нашей страны формирование Верховного Суда происходит путем открытого, прозрачного и чрезвычайно соревновательного конкурса. В самом его начале на одно место претендовало по семь человек. И впервые каждого из них проверили на соответствие критериям компетентности, профессиональной этики, психологической устойчивости и добродетели", - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что впервые право стать судьями Верховного Суда получили не только судьи, но и адвокаты и ученые-юристы.

"И впервые, стремясь к независимости судейской ветви власти, президент не вмешивается в отбор. Я инициировал создание законодательной базы, но теперь только внимательно наблюдаю за процессом", - добавил Порошенко.

Президент отметил, что конкурс в Верховный Суд - это только начало обновления судебной системы.

"Чтобы обеспечить старт судебной реформы, в прошлом году я настоял на изменениях в Конституцию в части правосудия. Они получили положительную оценку Венецианской комиссии и были поддержаны конституционным большинством Верховной Рады. За что я благодарен нашему парламенту... Чтобы новый Верховный Суд заработал как можно быстрее, прошу народных депутатов буквально в первую сессионный неделю принять все необходимые изменения в процессуальные кодексы", - заявил Порошенко.

Напомним, конкурc в Верховный Суд начался 7 ноября 2016 года.

Зарегистрировались для участия в конкурсе 1436 лица, 846 человек подали документы на участие, из которых к конкурсу было допущено 653, из них 625 - к прохождению квалификационного оценивания.

ВККС провела собеседования в коллегиях из 381 кандидатом.

По результатам конкурсного отбора Высшая квалификационная комиссия судей направит в Высший совет правосудия рекомендации о назначении 120 кандидатов судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда (административного, хозяйственного, уголовного и гражданского), по 30 судей в каждом из перечисленных судов.