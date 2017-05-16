Порошенко: Мальта выступает адвокатом Украины в Евросоюзе

Именно под председательством этой страны были достигнуты договоренности и прогресс по завершению ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Мальта является одним из "друзей Украины" в геополитике и играет немалую роль как адвокат страны в Европейском Союзе. Об этом в эфире канала ICTV перед сегодняшним вылетом в Валлетту заявил президент Петр Порошенко.

"Мальта - страна, которая сделала очень много для европейской интеграции Украины", - сказал он.

Глава государства напомнил, что именно глава МИД Мальты как страны, которая председательствовала в ООН, 24 августа 1991 года был одним из первых, который признал независимость Украины.

"Так сложилось в истории, Мальта играет очень большую роль как адвокат Украины в Европейском Союзе", - отметил Порошенко, добавив, что именно под председательством этой страны были достигнуты договоренности и прогресс по завершению ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Сегодня, 16 мая, впервые в истории двусторонних отношений Украины и Мальты состоится рабочий визит президента Порошенко в Валлетту. Во время посещения страны запланированы встречи с мальтийским президентом Мари-Луизой Колейро Прека, премьер-министром Джозефом Мускатом и руководством Палаты представителей парламента.

После Мальты, 17 мая, глава государства отправится в Страсбург, чтобы принять участие в церемонии подписания президентом Европарламента и председательствующим в Совете ЕС решения о безвизовом режиме для Украины.

23 мая состоятся окончательные дебаты в Сенате Нидерландов о ратификации этого Соглашения. Президент выразил надежду, что 30 мая, все еще под мальтийским председательством, состоится голосование, которое завершит этот процесс.