Порошенко, Меркель и Олланд договорились провести переговоры по Донбассу

На следующей неделе пройдут трехсторонние телефонные переговоров лидеров Украины Петра Порошенко, Германии Ангелы Меркель и Франции Франсуа Олландом.

О договоренности провести переговоры сообщил Порошенко по итогам участия в саммите Европейской Народной партии на Мальте в городе Сент-Джулианс, передает Интерфакс-Украина.

"Состоялись очень эффективные переговоры с канцлером Германии, мы договорились в начале следующей недели провести телефонные переговоры в трехстороннем формате при участи канцлера Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, посвященные активизации процесса в Минском формате", - проинформировал президент Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, днем в четверг, 30 марта, на Мальте прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.