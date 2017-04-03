Порошенко, Меркель и Олланд обсудили необходимость консолидации режима прекращения огня на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы государства.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Петр Порошенко осудил продолжающуюся агрессию со стороны России и продолжение ее военными, а также российскими боевиками обстрелов, в частности, с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля. Стороны отметили необходимость консолидации режима прекращения огня. Президент Украины подчеркнул важность освобождения всех заложников, находящихся в оккупированном Донбассе и в России", - говорится в сообщении.

Как резюмируется в сообщении, лидеры Украины, Германии и Франции подтвердили важность дальнейшей работы в направлении имплементации минских договоренностей.

Президент Порошенко поблагодарил Ангелу Меркель и Франсуа Олланда за поддержку во внедрении безвизового режима для украинских граждан.

Напомним, 29 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками. Кроме того, ТКГ в очередной раз наметила дату разведения сил и средств в Станице Луганской - на 6 апреля 2017 года.

В Минобороны Украины заявили, что готовы к прекращению огня в зоне АТО с 1 апреля.