Порошенко: Мир должен отреагировать на "избирательный фарс" РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество отреагировать на "избирательный фарс", который Российская Федерация организовывает в аннексированном Крыму. Об этом глава украинского государства заявил во время встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

По словам украинского президента, он призывает всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на "тот избирательный фарс, который Москва организовывает в это воскресенье на оккупированной территории украинского Крыма - на четвертую годовщину попытки аннексии Крымского полуострова".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в министерстве иностранных дел России заявили, что Украина должна обеспечить безопасность российских дипломатических учреждений во время проведения выборов президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта.