Порошенко: Миротворцы на Донбассе будут только на наших условиях

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет настаивать на размещении миротворцев ООН на Донбассе только на приемлемых для себя условиях.

По словам главы украинского государства, Киев намерен придерживаться подписанных в Минске договоренностей, но будет добиваться введения миротворческой миссии на Донбасс.

"Мы будем придерживаться минских договоренностей и настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на приемлемых для Украины условиях", - отметил Порошенко во время пресс- конференции.

Также он подчеркнул, что в нынешней ситуации миротворцы являются важной составляющей восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что для того, чтобы полномасштабно развернуть миротворческую миссию Организации Объединенных Наций на Донбассе необходимо лишь согласие России.