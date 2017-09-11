Порошенко может использовать Саакашвили, чтобы размыть электорат Тимошенко - эксперт

Президент Украины Петр Порошенко возможно хочет использовать прорыв экс- президента Грузии Михаила Саакашвили в Украину для снижения популярности экс-премьера Юлии Тимошенко.

Такое мнение в комментарии ГолосUA высказал руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Есть конспирологическая версия о том, что Порошенко впустил Саакашвили для того, чтобы размыть электорат Тимошенко. Это возможно, однако цена слишком высока. То, что произошло, производит на политические и силовые элиты деморализующее воздействие. Насколько от этого страдает репутация страны, я умолчу. Порошенко также выглядит в данной ситуации не лучшим образом, поскольку именно с его подачи Саакашвили вошел в украинскую политику", - подчеркнул эксперт.

Андрей Золотарев также считает, что украинская власть не была готова к прорыву грузинского лидера на пропускном пункте "Шегини".

"У команды Саакашвили, скорее всего, было несколько вариантов и активно их использовала. Постановка с поездом поставила украинскую власть в крайне сложное положение. Пришлось использовать телефонное право и пойти на беспрецедентный шаг - остановить поезд на территории Польши. А это уже международный скандал. Да и к переходу Саакашвили не в "Краковце", а в "Шегинях" власть явно не была готова", - подчеркнул эксперт.

Говоря о последствиях скандала с Михаилом Саакашвили, Андрей Золотарев отметил, что она ведет к тяжелейшим репетиционным потерям для государства.

"Конечно, сейчас все будут валить на депутатов, однако политическую ответственность за произошедшее несет Президент Украины Петр Порошенко", - добавил эксперт.

Напомним, что вечером 10 сентября Михаилу Саакашвили удалось прорваться через границу Украины. В Госпогранслужбы заявили, что готовят материалы для возбуждения в связи с этим уголовных производств. Со своей стороны министр внутренних дел Арсен Аваков предложил Саакашвили пройти официальное оформление прохождения границы.

Ярослав Конощук

