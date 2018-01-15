Порошенко может внести представление на новых членов ЦИК на этой неделе

Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе может внести в Верховную Раду представление на новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом сегодня на согласительном совете глав фракций и руководителей комитетов заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Президент внесет в ближайшее время, надеюсь, на этой неделе, представление по новым членам ЦИК", - заявила Луценко.

В то же время спикер Рады Андрей Парубий отметил, что в парламенте ждут представление на членов ЦИК. По его словам, Рада сможет быстро рассмотреть данное представление сразу после его регистрации.

Напомним, ранее предполагалось, что Рада рассмотрит вопрос назначения нового состава ЦИК в декабре 2017 года. Однако до конца года так и не удалось назначить новых членов Центризбиркома из-за отсутствия общей позиции между БПП и "Народным фронтом".