Порошенко на встрече с фракцией "БПП" не назвал преемника Гонтаревой - СМИ

Президент Петр Порошенко не назвал преемника главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой во время заседания фракции "БПП", которое состоялось вечером, 10 апреля.

Об этом сообщает УП со ссылкой на депутатов фракции.

"Не называли ни одной фамилии, сказали, что будут определяться", - сказал нардеп Олег Барна. Эту же информацию подтвердили и другие собеседники издания.

Также на заседании фракции не поднимали вопрос отставки, отчетов правительства и кадровых перестановок.

Депутаты рассказали, что 70% вопросов касались дотаций на мажоритарные округа. Премьер Владимир Гройсман, который также присутствовал на заседании "БПП", пообещал, что субвенции соцэкономразвития будут своевременными.

Также члены провластной фракции решили создать временную рабочую группу по изменению закона об электронном декларировании общественных организаций. От "БПП" внесены три кандидатуры в эту группу - Алексеев, Мушак и Рычкова.

Депутаты отреагировали на заявление Гонтаревой на увольнение

Один из лучших банкиров в мире, по версии Петра Порошенко, уходит в отставку. В оппозиции уверены, что Гонтарева собрала свой груз негатива, поэтому идет. Тем временем НАБУ расследует махинации, проведеные обыски в Нацбанке и дома в заместителя Екатерины Рожковой. Поэтому, предполагают, председатель хочет спрятаться от ответственности.

По материалам: Украинская правда