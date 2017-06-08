Порошенко на встрече с Курцом попросил разместить на Донбассе вооруженную миссию ОБСЕ

В среду, 7 июня, президент Украины Петр Порошенко встретился с действующим главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Себастьяном Курцом. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

По полученным данным, главной темой разговора стала ситуация на востоке Украины.

"Петр Порошенко обратил внимание на грубое нарушение Москвой Минских соглашений, свидетельством чего является очередное обострение ситуации на Донбассе. При этом президент Украины подчеркнул, обстрелы производятся из запрещенного вооружения", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили рост случаев запугивания наблюдателей ОБСЕ со стороны боевиков, во время чего Петр Порошенко отметил необходимость доступа наблюдателей к оккупированной территории и усиления технических возможностей СММ, что позволит удаленно мониторить ситуацию в регионе.

В свою очередь Себастьян Курц заявил о важности размещения на Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ.

Помимо этого говорили и о Крыме, а именно деоккупации украинского полуострова.

"Петр Порошенко приветствовал решение Комитета постоянных представителей ЕС продлить санкции по Крыму на год", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что присутствие наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе способствует прекращению российской агрессии.