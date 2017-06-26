Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит во Францию. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины во Франции.

Как сообщается, программой визита предусмотрены встречи главы нашего государства с новоизбранным президентом Франции Емануэлем Макроном, премьер- министром Французской Республики Эдуаром Филиппом и председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко осуществит рабочий визит во Францию 26 июня.

После встречи с Макроном запланирован телефонный разговор в нормандском формате.

19 июня Порошенко поздравил французского лидера Макрона с победой партии La République en marche (LREM) на выборах в парламент Франции. В частности, глава Украины пожелал президенту Франции успеха в реформах ради будущего объединенной Европы. Порошенко также отметил, что он рад вскоре продолжить диалог с Макроном.