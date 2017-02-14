Порошенко наградил генерала Воробьева орденом Богдана Хмельницкого посмертно

Бывший командующий Сухопутных войск в январе 2014 года отказался выполнять приказ о применении армии против Майдана.

Президент Петр Порошенко наградил генерал- полковника Геннадия Воробьева орденом Богдана Хмельницкого І степени посмертно.Как сообщает президентская пресс-служба, генерал отмечен наградой "за выдающиеся личные заслуги в укреплении обороноспособности и безопасности Украинского государства, самоотверженное служение народу Украины, образцовое и безупречное выполнение воинского долга".

"Больно, что такие люди уходят именно теперь. Благодарю за достойную службу, Геннадий Петрович. За выдержку, за мужество и за честность спасибо. Светлая память о вас навсегда останется в наших сердцах", - отметил президент.

Бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Геннадий Воробьев скоропостижно скончался в своем кабинете ректора Национальной академии обороны 11 февраля 2017 года.

В 2009-2014 годах генерал Геннадий Воробьев занимал должность командующего Сухопутных войск. По информации пресс-службы президента Украины, "16 января 2014 года он отказался выполнять приказ о применении силы к активистам Майдана".

С началом агрессии против Украины Воробьев принимал участие в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево, будучи первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Более двух лет войны прослужил Украине непосредственно на передовой.

21 мая 2016 года министр обороны Украины Степан Полторак представил Воробьева на посту и.о. начальника Национального университета обороны Украины им. Черняховского.

Воробьев был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом "За мужество" III степени.