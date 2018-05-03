Порошенко наградил Турчинова орденом за успехи украинского ВПК

Президент Украины Петр Порошенко наградил секретаря СНБО Александра Турчинова орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства. Президент постановил наградить Турчинова за "выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, создание современных образцов ракетного вооружения".

Кроме того, генеральный конструктор и гендиректор ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев награжден орденом "3а заслуги" І степени.

Руководитель ГП "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" (Днепропетровская область) Леонид Шиман также награжден орденом "3а заслуги" ІІ степени.

Напомним, в апреле 2018 года в Одесской области прошли государственные испытания нового украинского ракетного комплекса "Ольха", в котором используется боеприпас с корректируемой траекторией полета.

В феврале 2018-го секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что новые боеприпасы к "Ольхе" запустят в серийное производство после того, как на госиспытаниях будет подтверждена их эффективность.