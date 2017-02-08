Порошенко наградил военных 72 бригады за бои под Авдеевкой

72 механизированная бригада подтвердила свое звание одной из сильнейших бригад Сухопутных войск ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко наградил военнослужащих 72 отдельной механизированной бригады, отличившихся при защите Авдеевки.

"Глава государства вручил орден Богдана Хмельницкого командиру Андрею Соколову, командиру батальона Александру Вдовиченко и другим воинам бригады, что "умелыми, четкими и решительными, а иногда и неординарными решениями обеспечили успех на этом важном рубеже обороны", - сообщает пресс- служба Администрации Президента.

Кроме того, Президент дал поручение министру обороны и начальнику Генерального штаба ВСУ отметить 72 бригаду особыми отличиями.

"Президент также отметил, что в этих боях 72 механизированная бригада подтвердила свое звание одной из сильнейших бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - отмечают в пресс-службе АП.

Напомним, что Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами 94 военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.