Порошенко намерен участвовать в заседании фракции БПП сегодня, - Луценко

Президент Украины Петр Порошенко намерен принять участие в заседании фракции БПП 3 апреля, будут выбирать нового лидера. Об этом сообщила замглавы данной депутатской фракции Ирина Луценко, передают "Українські новини".

"Сегодня это все будет решено (касательно нового лидера фракции БПП, - ред.), фракция уже почти определилась с этим вопросом, и президент просто хочет послушать, кому больше всего доверяет фракция, и, конечно, его голос будет учтен в первую очередь", - сказала Луценко.

Ранее сообщалось, что нардеп от БПП говорил о том, лидер фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Грынив намерен покинуть свою должность.

При этом Ирина Луценко заявляла, что не претендует на пост лидера фракции. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.