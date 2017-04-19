Порошенко напомнил Мэй, что Британия гарантировала Украине территориальную целостность

Великобритания как один из гарантов суверенитета и территориальной целостности Украины согласно Будапештскому меморандуму, может играть важную роль в этом вопросе

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко перед началом переговоров в Лондоне с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает пресс- центр администрации президента.

"Я думаю, что твердая позиция Великобритании, как страны-подписанта Будапештского меморандума, дает нам гарантии нашего суверенитета и территориальной целостности, демонстрирует чрезвычайно надежную позицию относительно нашего стратегического партнерства", - сказал он.

Порошенко отметил, что сегодня проходит первый официальный визит президента Украины в Соединенное королевство за последние 20 лет. Визит проходит, когда обе страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.

По его словам, лучшего случая и не придумаешь, чтобы Украина и Соединенное Королевство обсудили пути увкрепления сотрудничества и расширения партнерства и дружбы.

Порошенко пригласил премьер-министра Великобритании посетить Украину в ближайшее время.

В свою очередь, Мэй подчеркнула важность развития и углубления двустороннего украинско-британского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Она также отметила важность продолжения политики санкций по отношению к России, как одного из действенных механизмов принуждения агрессора к выполнению взятых на себя международных обязательств.