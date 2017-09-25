Порошенко назначил стипендию Сенцову

Президент Украины Петр Порошенко назначил государственные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства, в том числе продлил выплату стипендии режиссеру Олегу Сенцову.

Согласно указу, продолжается выплата Сенцову стипендии, которую президент назначил в мае 2015 года.

Кроме того, двухлетние стипендии получили более 30 выдающихся деятелей украинской культуры. А девять стипендиатов будут получать выплату пожизненно.

Украинского режиссера Олега Сенцова задержали сотрудники ФСБ весной 2014 года в Крыму. Его вывезли на Россию, где приговорили по сфабрикованному обвинению к 20 годам колонии строго режима. Сенцов вины не признал.