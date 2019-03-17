Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Андрея Алексеенко

Президент Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки первого заместителя председателя - Андрея Алексеенко.

Соответствующий указ обнародован в субботу на сайте президента. "Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

Напомним: 14 марта президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка.

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