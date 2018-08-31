Президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Шимкива с должности заместителя главы Администрации Президента. Соответствующий указ Порошенко подписал сегодня, он обнародован пресс-службой АП.

"Уволить Шимкива Дмитрия Анатольевича с должности заместителя главы Администрации Президента Украины", - говорится в тексте документа.

Следующим указом Порошенко назначил замглавы АП Сергея Марченко.

"Назначить Марченко Сергея Михайловича заместителем главы Администрации Президента Украины", - сообщается в тексте документа.

Экс-глава "Microsoft-Украина" Шимкив стал заместителем главы АП в июле 2014 года.

Во время Евромайдана он взял отпуск за свой счет из компании Microsoft, чтобы поддерживать протестующих