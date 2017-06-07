Порошенко назначил замкомандующего Национальной гвардии

Президент Украины Петр Порошенко назначил Валерия Бондаря заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

Указ о назначении был обнародован на официальном сайте украинского лидера в среду, 7 июня.

"Назначить Бондаря Валерия Ивановича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", - отмечается в документе.

Стоит отметить, что генерал-майор Валерий Бондарь ранее работал начальником штаба Главного управления Национальной гвардии.

Напомним, в мае текущего года глава украинского государства уволил Валерия Рудницкого с должности замкомандующего Нацгвардии и зачислил его в распоряжение командующего НГУ.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Национальной гвардии Украины передали очередную партию высокоточных боевых машин БТР-3ДА, которые оснащены боевым модулем "Штурм-М" с автоматической пушкой ЗТМ-1 30 мм, его скорострельность составляет 330 выстрелов в минуту.