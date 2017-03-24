Порошенко назвал "делом чести" для СБУ раскрытие убийств Вороненкова и Шеремета

Президент Украины Петр Порошенко назвал "делом чести" для правоохранительных органов раскрытие убийств бывшего депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова, журналиста Павла Шеремета и взрывы на складах боеприпасов в Балаклее. Об этом сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.

"Делом чести всех правоохранительных органов, в частности СБУ, является раскрытие убийства Вороненкова, Шеремета и диверсии в Балаклее", - цитирует Цеголко слова президента.

Справою честі всіх правоохоронних органів, зокрема СБУ, є розкриття вбивства Вороненкова, Шеремета і диверсії в Балаклії, - Президент - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 24, 2017

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал подробности о личности убийцы Вороненкова. Киллера зовут Павел Паршов, в Украине он был частным предпринимателем. В России он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов. Ему была поставлена задача внедриться в ряди Национальной гвардии Украины, из которой он уволился в августе 2016 года.