Порошенко назвал главные угрозы для Европы

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме в Давосе призвал Европу к более активным методам борьбы с российской пропагандой.

Популизм и распространения неправдивой информации (фейки) - главные угрозы для современной Европы. Об этом заявил в пятницу, 26 января, президент Украины Петр Порошенко вы ступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщают Украинские новости.

"Вы должны помнить об атаках на Украину со стороны России с помощью пропагандистских кампаний, фейковых новостей. Я лично считаю, что фейковые новости и популизм - сейчас одна из наибольших опасностей не только для Украины, но и для Европы", - сказал он.

Вместе с тем, Порошенко отметил, что в мире усиливаются меры по борьбе с российской пропагандой. В частности, вопросы укрепления информационной безопасности и противодействия фейковым новостям стоят на повестке дня Европейской комиссии и НАТО.