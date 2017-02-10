Порошенко назвал преимущества Минских соглашений для Украины

Минские соглашения позволили Украине создать эффективную контрактную армию и отказаться от новых волн мобилизации, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Задумайтесь, к примеру, о том, смог бы я как Верховный главнокомандующий отказаться от частичной мобилизации и набрать достаточное количество контрактников, - а, напомню, наша армия сейчас полностью контрактная, - если бы не"Минск" (Минские соглашения - Ред.)? Если бы не" Минск "- или выиграли бы мы столько времени для того, чтобы построить одну из самых эффективных армий - армию Украины, которая только что под Авдеевкой продемонстрировала свою хорошую подготовку? " - цитирует выступление Порошенко агентство Укринформ.

Напомним, по данным Минобороны Украины в течение 2016 года количество заключивших контракт на прохождение службы в Вооруженных силах Украины составило 69 тысяч человек.

Ранее тогда еще министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что реализация Минских соглашений происходит достаточно медленно, однако они помогли предотвратить полноценную войну на востоке Украины.

По оценкам министра обороны Украины Степана Полторака, "Минск" был нужен, что Украина выиграла время на подготовку к агрессии РФ.

"Минск был нужен Украине, чтобы набрать мощности. Тогда российские войска стояли на всех направлениях. Нам нужно было время. Я сказал, что нам нужно решить проблему с РФ, и не только военным путем, силовым. Надо политическим, переговоров", - заявлял Полторак.