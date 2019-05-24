Порошенко назвал роспуск Рады Зеленским неконституционным

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение нового президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва является неконституционным, но он будет принимать участие в досрочных выборах в парламент. Об этом он заявил во время выступления на форуме "Общее дело общин" в Киеве.

"Я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако, есть Конституция, и демократия - это процедура и порядок. Иначе - хаос. Указ нового Президента о роспуске ВР - абсолютно неконституционный", - сказал Порошенко.

И хотя он считает, что в нарушение Конституции нельзя строить государство, его политическая сила будет участвовать в выборах в ВР.

"Политик, который боится выборов, - не политик. И мы не боимся выборов, хоть у нас впереди тяжелая работа в оппозиции", - пояснил экс-президент.

Также Порошенко рассказал, как будет менять свою партию. "Ключ к объединению и победы - это обновленная партия, с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев. Людей, которые способны эффективно действовать в новых условиях.

Мы должны услышать голос тех, кто боролся за Украину, голос общественности относительно того, какие критерии мы должны выдвигать к тем, кто будет представлять нас в ВР, кто должен быть в руководстве партии из новых лиц, кто должен быть в списке. Нам очень важна ваша позиция", - сообщил Порошенко.

Кроме того, пятый президент говорит, что не будет бороться против того, что будет делать новая власть.

"Мы должны сегодня говорить о том, как нам бок о бок защищать достижения Украины. Это не означает, что мы будем бороться против всего, что делает новая власть. Это наоборот - мотивация продолжить наши реформы и двигать страну вперед", - уточнил он, анонсировав съезд партии, который состоится 31 мая.

Ранее Порошенко считает возбужденные против него уголовные производства признаком начала парламентской избирательной кампании.

Напомним, 20 мая Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду. Политики отреагировали на это по-разному: мы собрали их комментарии по этому поводу.

Утром 21 мая в Администрации президента состоялись консультации со спикером Андреем Парубием, его заместителями, лидерами фракций и депутатских объединений. В пресс-службе Зеленского назвали главный аргумент для роспуска - "очень низкое доверие граждан к парламенту". Юридическое основание для роспуска - с 2016 года в ВР не существовало коалиции.

По словам главы Администрации президента Андрея Богдана, возможным является уменьшение сроков тендерных закупок, которые будут проводиться ЦИК для проведения выборов в ВРУ. Кроме этого, Зеленский хочет внести изменения в закон Украины о выборах, а именно уменьшить проходной барьер до 3% и отменить мажоритарную систему.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Согласно с ним, внеочередные выборы состоятся 21 июля.

Референдума о переговорах с Россией не будет. Впрочем, новая власть спрашивать мыслей общества о важных решениях в государстве, заявил глава Президентской Администрации в эфире "Права на владу". Вчера там обсуждали сразу несколько громких событий этой недели.