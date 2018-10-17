Порошенко назвал сроки формирования Антикоррупционного суда

Антикоррупционный суд должен быть создан не позднее начала следующего года - "далее не может быть никаких оправданий", заявил президент.

Как пишет "Слово и Дело", президент Петр Порошенко в интервью телеканалу ZIK сообщил, когда завершится формирование Антикоррупционного суда.

На вопрос журналистки о том, каким образом происходит борьба с коррупцией в Украине и на должном ли уровне и каково его отношение к конфликту между НАБУ и САП, Глава государства сообщил: "Позиция первая - мы должны обеспечить полную независимость НАБУ и полную независимость САП, это была ответственность президента и власти. Мы приняли закон, который гарантирует эту независимость, в том числе и от президента.

Он отметил, что недоволен работой антикоррупционных ведомств, потому, что пока никто из обвиняемых не пребывает за решеткой.

"Мы запустили создание Антикоррупционного суда именно так, как мы договорились в том числе с нашими иностранными партнерами, иностранные эксперты имеют право, если хотите, "вето" если кандидат в судьи вызывает сомнения у экспертов... они могут это остановить, - сказал Петр Порошенко.

Он добавил, что процесс приема заявок сейчас заврешен, дальше начинаются экзамены. "Я твердо убежден, что в конце текущего или в самом начале следующего процесс формирования Антикоррупционного суда будет завершен... далее не может быть никаких оправданий, - резюмировал глава государства.

Напомним, 26 июня президент Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. 2 августа он подписал последний закон, открывающий все пути для создания и нормального функционирования в стране антикоррупционного суда.