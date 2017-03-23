Порошенко назвал убийство Вороненкова российским терактом

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева актом терроризма со стороны Российской Федерации.

Об этом рассказал спикер Президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Подлое убийство в центре Киева Дениса Вороненкова - это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлявшийся в разных европейских столицах", - сказал Порошенко.

После убийства бывшего российского депутата он провел срочное совещание с главами силовых ведомств.

"Вороненкова был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и в частности роли Януковича о введении в Украине российских войск. Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине", - подчеркнул Президент.

Сегодня в центре Киева в ходе перестрелки был убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков, который осенью прошлого года покинул РФ и получил украинское гражданство в декабре 2016 года. Нацполиция рассматривает причастность России к убийству в качестве основной версии.

После того, как Вороненков покинул РФ, Следственный комитет России (СКР) объявил его в розыск.

Ранее Вороненков дал показания украинскому следствию в рамках производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Слово і Діло

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