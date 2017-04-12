Порошенко назвал Украину одной из ведущих космических стран

В среду, 12 апреля, президент Украины Петр Порошенко поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли Украины с их профессиональным праздником.

По словам украинского лидера, космические проекты принесут нашему государству достойное место среди ведущих космических стран мира.

"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников ракетно-космической отрасли Украины и Всемирным днем космонавтики. Высокий уровень научно-технического и производственного потенциала, участие в международной космической деятельности, осуществление собственных космических проектов обеспечивают нашему государству достойное место среди ведущих космических стран мира", - заявил глава государства.

При этом он подчеркнул необходимость решения проблем нацбезопасности и обороны, а также предотвращение стихийных и техногенных катастроф.

Поскольку они обусловливают необходимость использования космических средств.

В этом контексте президент выразил уверенность, что профессионализм украинских специалистов в этой сфере даст возможность Украине развивать высокие технологии и научные достижения.

Напомним, 12 апреля весь мир отмечает Международный день космонавтики. Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории человечества осуществил полет в космос.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко.