Порошенко назвал условие для диалога с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что возобновление политического диалога с РФ возможно лишь после деоккупации Донбасса и Крыма.

Об этом Порошенко сообщил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV, передает Корреспондент.net

"Только тогда, когда будет прекращена оккупация, когда будут выведены оккупационные войска с территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут отпущены украинские политзаключенные, включая с украинскими моряками - мы вернемся к политическому диалогу с РФ", - заявил он.

При этом Порошенко констатировал недопустимость присутствия российских наблюдателей на украинских выборах: "Не может страна-оккупант направлять своих наблюдателей для того, чтобы оценивать, как проходят выборы в Украине. Это нонсенс. Когда кто-то пытался давить на нас - я занял открытую позицию и сказал, что мы не допустим российских наблюдателей".

Аналитик "Украинского института будущего" Юрий Романенко размышляет, почему поездка Виктора Медведчука и Юрия Бойко на встречу с Дмитрием Медведевым в Москву была выгодной Петру Порошенко в контексте президентской кампании.

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